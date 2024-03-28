俄罗斯情报主管访问平壤 讨论双方安全合作

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（法新社首尔28日电） 俄罗斯对外情报局（SVR）局长纳雷什金（Sergei Naryshkin）在25日至27日访问北韩期间，会见了北韩国家安全部长李昌大（Ri Chang Dae，译音）。

北韩官方的中央通信社（KCNA）今天报导，俄罗斯情报主管本周稍早访问北韩讨论安全合作，这两个历史盟友在俄乌战争期间关系更形深。

据北韩中央通信社报导，双方官员讨论如何应付「敌对势力日益增长的间谍和阴谋活动」。

俄罗斯和北韩目前均受国际制裁，俄罗斯系因入侵乌克兰，北韩则因核武试验。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）和北韩领导人金正恩去年9月在俄罗斯远东地区举行高峰会议，金正恩在会中宣称与莫斯科的关系是北韩的「首要任务」。

美国随后声称，平壤已开始向莫斯科提供武器。

南韩本月稍早表示，北韩自去年7月左右起向俄罗斯输运武器，数量约有7000个货柜，以用于乌克兰战争。

美国与专家表示，北韩正寻求一系列俄罗斯军援以为回报，例如卫星技术，以及升级其苏联时代的军事装备。

北韩中央通信社报导，「两次会谈在同志般友好气氛中进行，双方就所讨论议题达成一致共识。」