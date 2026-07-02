俄罗斯朝基辅发射飞弹与无人机 至少9死数十伤

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（法新社基辅2日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）警告莫斯科准备发动「大规模攻击」后，俄罗斯今天清晨朝基辅发动飞弹与无人机攻击，造成至少9人死亡与数十人受伤。

在持续4年多的入侵行动期间，俄罗斯经常朝乌克兰城市发射飞弹与无人机，包括基辅在内，而这场战争已成了自二战以来欧洲死伤最惨重的冲突。

俄罗斯国防部今天证实，已朝基辅发动「大规模打击」，「回应基辅政权对民用基础设施的恐怖攻击」。

在这波攻击发动前，乌克兰空军曾警告有弹道飞弹朝基辅飞来，泽伦斯基昨天也因情报报告指出俄方即将发动攻击，缩短对都柏林的访问行程。

法新社记者在基辅市中心与东部听到数十起爆炸声，并看到居民跑到地铁站避难，其中一些带着小孩与宠物。

乌克兰国家紧急事务局表示，这波攻击造成9人死亡、34人受伤。

基辅市军事管理局局长特卡钦科（Tymur Tkachenko）谴责蓄意攻击平民与住宅区的行为。

基辅州长卡拉什尼克（Mykola Kalashnyk）表示，这波袭击影响大基辅地区的5个行政区。

他在通讯软体Telegram上表示：「夜间，敌军再次出动攻击无人机、弹道飞弹与巡弋飞弹，对基辅地区发动大规模攻击。」

他说，紧急救援人员正在布查区（Bucha）扑灭多座仓库与一栋民宅的火势，这波攻击也导致此区其他地方的住宅、学生宿舍与车辆受损。

几个小时前，一名法新社记者在防空警报响起时，看到基辅市中心发生爆炸，随后现场出现浓烟与火焰。消防员与救护车都赶赴现场因应。

约50分钟后，初次爆炸地点再次爆炸，碎片四处飞散。

乌克兰紧急服务机构天亮后发布的影像显示，一栋住宅大楼严重受损，建筑物有一大块遭炸毁。