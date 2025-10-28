俄罗斯札波罗热转移平民 联合国指属战争罪

afp_tickers

3 分钟

（法新社日内瓦27日电） 联合国成立的「乌克兰问题独立国际调查委员会」今天指出，俄罗斯持续以无人机攻击平民、迫使民众逃离乌克兰控制区的作为，构成危害人道罪。

「乌克兰问题独立国际调查委员会」（Independent International Commission of Inquiry on Ukraine）的报告并认定，俄军在札波罗热（Zaporizhzhia）驱离、转移平民的行为属战争罪。

「乌克兰问题独立国际调查委员会」是联合国人权理事会（UNHRC）于2022年2月俄国全面入侵乌克兰后不久设立。他们发现，俄罗斯「在更大范围内犯下违反人道罪中的谋杀罪行」，规模超出先前掌握的程度。

今年5月时，调查委员会认定，俄罗斯数月来以短程无人机攻击赫松（Kherson）第聂伯河（Dnipro River）右岸100公里长地带的平民，构成危害人道罪中的谋杀行为。

5个月后，最新报告将上述结论的范围扩大至横跨赫松、第聂伯罗彼得罗夫斯克（Dnipropetrovsk）与尼古拉耶夫（Mykolaiv）3州、长达300公里的乌方控制区。

调查委员会如今进一步认定，这些攻击「是驱离平民出境的协调政策之一，构成危害人道罪中的强制迁移人口」。

这份提交给纽约联合国总部的报告同时指出，俄罗斯试图将其占领的札波罗热地区平民驱离，已构成「战争罪中的驱逐与转移」。

这个独立调查委员会指出，为撰写报告，共访谈226名受害者、证人及相关人士，并审查超过500部与本案有关的公开影像，并对其中近半数进行地理位置核查。

莫斯科当局不承认「乌克兰问题独立国际调查委员会」，也未回应这个委员会的入境、资讯及会晤要求。