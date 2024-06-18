俄罗斯核潜舰 完成访问驶离古巴

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（法新社哈瓦那17日电） 俄罗斯、美国、加拿大三国军舰最近分别来到古巴这个加勒比海岛屿。其中俄罗斯核动力潜舰喀山号（Kazan）与其他海军舰艇，今天完成访问后驶离开了哈瓦那港（Havana）。

俄罗斯核动力潜舰这次拜访古巴，时值俄乌战争局势紧张之际，西方支持的乌克兰政府正在对抗俄罗斯入侵。

喀山号与俄罗斯同行舰艇自12日起在古巴进行为期5天的访问，它们结束多天繁忙行程驶向公海时，古巴居民挥舞着俄罗斯国旗欢送。

俄罗斯核动力潜舰喀山号12日停靠在哈瓦那，古巴宣称该舰未携带核武，华府认为这次俄舰的访问并不会构成威胁。

美军南方司令部（US Southern Command）表示，美国快速攻击潜艇海伦娜号（USS Helena）13日抵达位于关达那摩湾（Guantanamo Bay）的美国海军基地，这是计划中例行的港口访问。

古巴外交部副部长德柯西奥（Carlos Fernandez de Cossio）表示，古巴已获悉美舰访问，但「显然我们不喜欢」一艘来自采取「敌视古巴」政策国家的核动力潜舰出现在周围。 加拿大皇家海军（Royal Canadian Navy）巡逻舰玛格丽特．布鲁克号（HMCS Margaret Brooke）14日停靠在哈瓦那，也定于今天离开。