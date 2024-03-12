俄罗斯武装团体挺乌克兰 袭击俄边境村庄摧毁装甲车

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（法新社基辅12日电） 为乌克兰而战的俄罗斯志愿军今天说，他们对俄罗斯领土发动跨境袭击，进攻俄乌边境的俄罗斯村庄并摧毁一辆装甲车。

反克里姆林宫的武装团体「自由俄罗斯军团」（Freedom of Russia Legion）在社群媒体发文表示，其部队在俄罗斯库斯克州（Kursk）蒂奥特基诺村（Tyotkino）「摧毁」一辆俄军装甲车。

另一个名为「西伯利亚营」（Sibir Battalion）的组织在社群媒体上说：「一如承诺，我们将把自由和正义带到我们的俄罗斯土地上。」

俄罗斯西南部库斯克州（Kursk）州长斯塔罗沃特（Roman Starovoyt）证实，志愿军已进入俄罗斯领土，并在蒂奥特基诺发生战斗。

斯塔罗沃特在Telegram频道发文说：「发生了一场枪战，但没有突破。」

乌克兰军事情报部门发言人乌索夫（Andriy Yusov）说，俄罗斯志愿军团体发动袭击并非奉基辅的命令采取行动。

乌索夫告诉乌克兰媒体：「在俄罗斯联邦（Russian Federation）领土上，他们完全自主地独立行动，执行其社会和政治计画任务。」（译者：林沂锋/核稿：刘淑琴）