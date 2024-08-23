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俄罗斯监狱又爆挟持狱警事件

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（法新社莫斯科23日电） 俄罗斯南部伏尔加格勒州流放地囚犯今天发动袭击，挟持狱方工作人员为人质，俄国官员表示有4名员工因此受伤住院。这是俄国监狱自今年6月以来，第2度发生这类事件。 俄罗斯联邦监狱管理局（Federal Penitentiary Service）发表声明指出：「囚犯挟持矫正机构（IK-19）员工，目前正设法营救人质，且有人员伤亡。」

根据伏尔加格勒州（Volgograd）州长波夏洛夫（Andrey Bocharov），4名监狱员工因袭击受伤住院，执法及安全部门正在采取行动，这起事件不会对平民构成威胁。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）则提到，今天将在例行的国家安全会议上讨论此事。

上传至俄罗斯社群媒体的影音显示，似乎约有4名狱警遭到挟持，其中一些人身上有血，而挟持者拿着与激进组织伊斯兰国（IS）相关的旗帜。法新无法查证这些影像的真实性。

波夏洛夫并未评论挟持人质者的身分，但暗示他们不是俄罗斯公民。

发生袭击的流放地IK-19，位于首都莫斯科以南约850公里的苏洛维金镇（Surovikin）。

今年6月，俄罗斯南部罗斯托夫市（Rostov）也有数名人犯挟持狱警当作人质，后遭特种部队击毙，部分遭击毙囚犯跟伊斯兰国有关。

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