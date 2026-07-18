俄罗斯称乌克兰无人机夜袭物流中心 酿7死24伤

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（法新社莫斯科18日电） 俄罗斯坦波夫州（Tambov）州长今天表示，乌克兰无人机袭击俄罗斯西部的物流中心，造成7人死亡、24人受伤；同时，莫斯科地区再度遭到无人机密集攻击。

法新社报导，近期乌克兰持续攻击俄罗斯境内多个目标。基辅表示，俄罗斯对乌克兰领土发动持续逾4年的猛烈攻击，乌克兰的行动是合理报复。

坦波夫州州长佩尔维绍夫（Evgeny Pervyshov）表示，敌方无人机攻击俄罗斯最大电子商务网站「野莓」（Wildberries）的物流中心，造成「7名夜班员工死亡」。

他指出，这起攻击发生在柯托夫斯克（Kotovsk），「初步资讯显示有24人受伤」。

「野莓」发布声明证实，位于柯托夫斯克及莫斯科州叶列克特罗斯塔利（Elektrostal）的物流中心遭到攻击。

声明指出，坦波夫州物流中心发生的火灾已受到控制，但叶列克特罗斯塔利的消防人员仍在持续灭火。

莫斯科市长索比亚宁（Sergei Sobyanin）今天表示，昨夜有超过370架无人机飞向莫斯科地区。

索比亚宁在莫斯科政府支持的MAX平台发文称：「大多数无人机从远距离接近时就被防空部队拦截，其中64架敌方无人机在接近莫斯科时遭摧毁。」

由美国主导、旨在结束战事的外交努力近月来陷入停滞，原因是华府已将注意力转向与伊朗的冲突。