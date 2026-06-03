俄罗斯空袭乌克兰夺23命 宛如恶梦

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（法新社基辅2日电） 俄罗斯今天发动数百架无人机和数十枚飞弹对乌克兰发动大规模空袭，造成至少23死、130伤，并炸毁多栋建筑。乌克兰总统泽伦斯基在今晚谈话中，向美国和欧洲寻求更多军事援助。

基辅当局近日曾警告，俄国正在筹备新一轮大规模致命空袭，不仅让这场打了4年俄乌战事急遽升温，也令原本渺茫的和平希望更加痕淡。

乌克兰空军表示，俄军从昨天深夜到今天清晨共发射73枚飞弹并出动656架无人机，其中54架无人机和33枚飞弹突破乌克兰的多层防空系统。

乌克兰当局指出，东南部城市第聂伯罗（Dnipro）一栋4层楼公寓遭到攻击倒塌，造成16人死亡，其中包括2名儿童，另有42人受伤。

基辅市长克里契科（Vitali Klitschko）则表示，基辅共7人罹难、约50人受伤。

法新社记者昨晚先是在基辅听到空袭警报声响，接着传出一连串爆炸巨响，持续到今天清晨，大批居民带着行李和毛毯涌入地铁站避难。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今晚在谈话中表示，「这是一场极其残暴的攻击」，共造成约130人受伤，「不幸的是，目前我们的防空物资供应量，不足以让我们击落大部分的飞弹」，同时不忘警告俄军可能在夜里发动另一波空袭。

泽伦斯基也藉此再次向美国和欧洲寻求更多军事援助。

法国外交部严厉谴责此事，批评莫斯科当局「彻底漠视」各界为和平所做的努力；联合国则表示，莫斯科的「煽动性言论及不断升级攻击应立即停止」。