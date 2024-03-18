俄罗斯群众齐聚纳瓦尼墓前 明知徒然仍藉选票抗议

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（法新社莫斯科17日电） 一群俄罗斯人今天在总统大选中投下抗议的一票，他们几乎不奢望政治能出现改变，但光是知道自己在反对总统蒲亭（Vladimir Putin）强权统治的路上并不孤单，就已经感到安慰。

这些选民遵照已故反对派领袖纳瓦尼（Alexei Navalny）的遗志，无视被逮捕的威胁，在大选最后一天正午时分于投票所外排起不寻常的长龙，等着藉选票表达抗议。

纳瓦尼在批评蒲亭的异议人士中最为知名，群众纷纷向他致敬。他上月在不明情况下猝逝于北极监狱，反对派势力因此元气大伤。

33岁的资讯工程专家米罗能科（Olga Mironenko）在莫斯科一处投票所外说：「我们年复一年想尽办法表达我们对俄罗斯时事的意见。」

克里姆林宫将任何批评蒲亭或政府的行为视作违法，自2022年2月入侵乌克兰之后，打压行动更是有增无减。这波镇压已迫使最显眼的批评人士流亡他乡或被捕入狱。

但这些镇压行动也促使剩余的批评人士找到表达异议的其他办法。21岁的广告经理戴尼斯（Denis）说，今天的「『午』逆蒲亭」（Noon against Putin）抗议行动是「我对当前局势表达立场的唯一方式」。

戴尼斯所在的选区，曾于2013年纳瓦尼竞选莫斯科市长时，将多达7成选票都投给了他，但他最终没能当选。

戴尼斯说：「投票是纪念纳瓦尼的一种方式。」

人权监督团体OVD-Info今天记录到全国近20个城市有数十人因选举相关的抗议行动被捕。

检方警告，参与「未经批准」的公共集会是犯罪行为。

初步计票结果显示，蒲亭得票率约达88%，几乎肯定将再执政6年。

在距离举办纳瓦尼葬礼的教堂仅数公尺之遥的投票所，也有选民向纳瓦尼致敬。65岁的纳塔雅（Natalya）说：「我来向他道别。他是我的英雄。」她淘气地笑说，她毁损了选票。

从同一个投票所走出来的52岁选民奥嘉（Olga）很开心遇到「和我一样想法的人」；她一边说着「我并不孤单」，一边与儿子走向纳瓦尼的墓地。

这么做的不只她一个，在「『午』逆蒲亭」行动展开一个多小时后，纳瓦尼的支持者聚在他的坟墓周围，墓上盖满了花束，间杂着写有纳瓦尼名字的假选票。一束花上绑着纸条写道：「这才是我们想要的候选人。」