俄罗斯要求引渡乌克兰安全首长 基辅嗤之以鼻

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（法新社莫斯科／基辅31日电） 俄罗斯今天以幕后主使在俄罗斯境内的「恐怖主义」行径为由，要求乌克兰引渡包括安全首长在内的诸多人士。基辅以这种要求「一文不值」反唇相稽。

俄罗斯外交部在声明中重申，首都莫斯科郊外3月22日发生的音乐厅攻击与乌克兰有关，并且指控基辅为境内诸多攻击和暗杀事件的「幕后藏镜人」。

尽管激进圣战团体伊斯兰国（IS）一个附随组织已经声称犯案，莫斯科仍一再指控那起音乐厅攻击与基辅有关。

俄罗斯外交部援引两项国际反恐公约，要求乌克兰「立刻逮捕和引渡」乌克兰安全局（SBU）局长马列克（Vasyl Maliuk）在内的许多人士。

声明表示，马列克已经承认「策划2022年10月克里米亚大桥（Crimean Bridge）爆炸，并且揭露策划其他恐怖攻击的细节」。

俄罗斯于2014年并吞克里米亚，但国际公认当地为乌克兰的一部分。

俄罗斯外交部表示：「俄方要求基辅政权立刻停止对恐怖主义活动的任何支持，引渡应被咎责人士，并就对被害人造成的损害进行赔偿。」

由于乌克兰已于2022年2月俄罗斯发动军事袭击后不久就与对方断交，莫斯科如何表达上述诉求目前不得而知。

乌克兰安全局拒绝俄方说法，称之「一文不值」，并且强调「来自恐怖主义国家的所谓恐怖主义说法尤其令人嗤之以鼻」。

马列克本周稍早驳斥莫斯科所提将他逮捕的要求。此前他曾接受电视采访，详述俄罗斯境内发生的法外处决事件。