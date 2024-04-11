俄罗斯轰炸乌克兰 泽伦斯基呼吁提供新防空援助

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（法新社立陶宛维尔纽斯11日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在访问立陶宛时再度呼吁提供新的防空系统，乌克兰这个饱受战争蹂躏的国家面临俄罗斯对其主要城市的猛烈轰炸。

在泽伦斯基访问立陶宛之前，莫斯科对乌克兰各地的能源设施发动一连串空袭。

泽伦斯基告诉媒体，取得更多的防空设施是基辅的「第一优先要务」。

泽伦斯基说：「这是我们今天面临的最大挑战，你知道我们夜里、今天清晨都受到袭击。包括哈尔科夫（Kharkiv）、敖德萨（Odesa）、札波罗热（Zaporizhzhia）及基辅地区，还有我们的许多地区。」

这位乌克兰领导人抵达基辅最坚定的盟邦之一立陶宛，和中欧和东欧领导人会谈，就在西方军事支援摇摇欲坠之际，为他的国家争取新的援助。

泽伦斯基抵达立陶宛后在社群媒体上表示：「现在最重要的是尽一切努力加强我们的防空力量，满足乌克兰国防军队的迫切需求，并巩固国际支持。」

泽伦斯基是在与立陶宛总统瑙塞达（Gitanas Nauseda）会谈之前发表讲话的，会谈主要围绕在乌克兰的需求上。

瑙塞达说，立陶宛「确实致力于尽最大努力」为乌克兰提供必要的设备。

立陶宛还宣布，一套新反无人机系统、以及发电机和摺叠床已经在今天送达乌克兰。

泽伦斯基还说，他和拉脱维亚总统林克维奇斯（Edgars Rinkevics）签署为期10年的双边安全协议，拉脱维亚每年向乌克兰提供占国内生产毛额0.25%的军事支持。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）