俄罗斯首表明 伊斯兰国涉莫斯科音乐厅恐攻

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（法新社莫斯科24日电） 俄罗斯今天首度表示，3月在俄国首都莫斯科一座音乐厅发生恐怖攻击造成140多人死亡的事件，是由伊斯兰国（IS）协调安排。俄罗斯先前一再试图将这场恐攻与乌克兰与西方连上关系。

数名着迷彩装枪手3月22日闯入莫斯科近郊的番红花城市大厅（Crocus City Hall）娱乐场馆开火攻击，并放火焚烧建筑。这是俄罗斯20年来最惨重恐攻，事发后伊斯兰国数次宣称犯案。

据俄新社（RIA）报导，俄罗斯联邦安全局（FSB）局长波特尼科夫（Alexander Bortnikov）今天表示，相关「恐怖分子的准备工作、财务、攻击行动和撤离，是呼罗珊省（Khorasan Province，即呼罗珊伊斯兰国，IS-K）的成员透过网路进行协调」。呼罗珊伊斯兰国是活跃于阿富汗与巴基斯坦的伊斯兰国分支。

不过波特尼科夫在今天的说法中，仍未排除乌克兰涉入。他指出：「恐怖分子完成攻击后，立刻接获明确指示朝乌克兰边界移动，在（国界）另一边已为他们准备好一个『窗口』。」

波特尼科夫说：「调查持续进行，但我们已经可以确定地说，乌克兰军事情报单位直接涉入这场攻击。」

事发后俄罗斯逮捕逾12名犯嫌，包括4名攻击者，4人全都来自中亚国家塔吉克。乌克兰已数度否认涉及这场攻击。

美国曾表示，他们3月初已私下和公开警告过俄罗斯，极端主义分子正计划攻击莫斯科的一座音乐厅。事发后数名身分未曝光的美国情报官员告诉美国新闻媒体，他们曾告知莫斯科，伊斯兰国打算攻击目标正是番红花城市大厅。