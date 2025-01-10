俄罗斯：蒲亭准备好与川普会谈 不设前提

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（法新社莫斯科10日综合外电报导）俄罗斯总统府克里姆林宫今天宣布，总统蒲亭愿在不设先决条件的情况下，与美国总统当选人川普举行会谈。川普昨天透露，他和蒲亭正在安排见面。

蒲亭（Vladimir Putin）的发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告诉记者：「总统一再表示，他愿意与国际领袖联系，包括美国总统，包含川普（Donald Trump）。」

培斯科夫指出，克里姆林宫（Kremlin）乐见川普「准备好透过对话解决问题」，且莫斯科对展开会谈并未设定前提。

他在每日例行记者会说：「不需要任何条件，需要的是双方透过对话解决问题的期盼和政治意愿。」

川普昨天在佛罗里达州棕榈滩的海湖俱乐部（Mar-a-Lago）与共和党籍州长们会晤时提到：「他（指蒲亭）希望见面，我们正在安排。」不过川普未透露两人会谈的时间表。

他谈到俄乌战争时说：「蒲亭总统希望见一面。他甚至曾公开这么说，我们必须结束这场战争。那真是一场血腥混乱。」

川普将于本月20日重返白宫，这让各方对透过外交手段结束俄罗斯与乌克兰战争燃起希望，但基辅也担心，快速达成和平协议，可能会让乌克兰付出高昂代价。