俄罗斯7月对乌克兰发射376枚飞弹 创单月新高

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（法新社基辅1日电） 法新社今天发布根据乌克兰空军资料所作分析显示，俄罗斯7月对乌克兰发射创纪录的376枚飞弹。基辅再度呼吁盟国协助加强其反弹道飞弹防御系统。

来到第5年的这场战事持续拖延，双方都升高长程攻击力道，前线局势几乎没有变化，仅在付出巨大人命代价之下才有些微进展，且毫无停火迹象。

官方表示，俄罗斯今天再次对基辅发动攻击，造成至少9人死亡。

乌克兰空军每天发布的报告显示，俄罗斯7月一共向乌克兰发射376枚飞弹，是6月发射数量的两倍以上。

当月多起攻击锁定首都基辅，其中有些是自从开战以来最致命袭击，仅7月2日晚间就有至少30人丧生。

俄罗斯7月发射4956架远程无人机攻击乌克兰，较6月减少14%。

虽然基辅能拦截大多数无人机，但对于飞弹威胁仍仰赖盟国提供防御装备。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）示警，尤其面临与日俱增的俄罗斯弹道飞弹攻击，乌军防空系统严重短缺。

军事分析指出，俄罗斯2024年全年估计发射200到300枚弹道飞弹，但今年光是7月就高达126枚。根据法新社对官方数据所作统计显示，乌克兰仅击落其中不到1/3。

泽伦斯基7月底前往白宫，敦促美方提供爱国者飞弹（Patriot）。总统川普起初表态将会允许乌克兰生产爱国者拦截飞弹，但他近日对这项计画持保留态度，昨天表示华府对此必须「非常小心」。