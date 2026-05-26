俄警告外国人速离基辅 乌克兰吁盟邦勿屈于胁迫

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（法新社莫斯科25日电） 俄罗斯今天表示，计划对乌克兰首都基辅发动更多空袭，并再次呼吁外国公民和外交人员撤离基辅。乌克兰外长西比哈（Andrii Sybiha）敦促盟邦勿屈服于「俄方胁迫」。

西比哈表示：「我们目前正与伙伴讨论，大家没必要屈服于俄方胁迫。」

俄罗斯上周末向乌克兰发射数百架无人机和数十枚飞弹，造成4人死亡、数十人受伤，并导致基辅多处受损。

俄罗斯指控乌克兰日前攻击乌克兰东部卢甘斯克州（Luhansk）俄罗斯占领区一处学生宿舍，造成21人死亡。俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）下令俄军反击报复。

乌克兰军方否认俄方指控，并说他们当时击中当地一支精锐无人机指挥部队。

俄罗斯今天表示，计划将锁定「决策中心与指挥所」等目标，「我们警告外国公民，包括外交使领馆与国际组织的人员，应尽快离开这座城市」。

俄罗斯本月稍早也曾呼吁外国公民和外交人员撤离基辅，当时警告若乌克兰干扰红场（Red Square）阅兵活动，将对基辅市中心发动大规模空袭。

法国外交部发言人今天表示：「我们早已习惯普丁的威胁，不可能撤离。」

欧盟驻乌克兰大使马瑟诺娃（Katarina Mathernova）表示，俄方的警告意在制造恐慌。

她在社群媒体上说：「俄罗斯想要制造恐惧、恐慌，孤立乌克兰，但不会得逞。欧盟不会离开，我们会留在基辅，我们会继续与乌克兰同在。」