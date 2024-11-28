俄集束弹药攻乌能源设施 逾百万用户寒冬无电可用

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（法新社基辅28日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天指控俄罗斯利用「集束弹药」攻击其能源基础设施，导致逾百万用户在严冬中无电可用。乌方表示，这是俄军今年第11次对该国民用能源基础设施发动大规模攻击。

集束弹药可由飞机空投或火炮发射，将许多小炸弹分散到广阔区域，以造成伤害。专家表示，在这场已延烧近3年的战争中，基辅和莫斯科都曾经使用这种杀伤力强大的武器。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒体发文说，「数个州通报遭到集束弹药攻击，而且（俄军）锁定民用基础设施。」

泽伦斯基说，「这就是俄罗斯恐怖主义伎俩，他们用非常卑劣的方式来升级战事。」

他同时向西方喊话，强调乌克兰「现在」就需要更多西方防空系统，以防御俄军攻击，「在必须保卫基础设施免受攻击的冬季期间，这个更形重要」。

乌国空军表示，在凌晨的这波攻势中，俄军共发射91枚飞弹和97架攻击无人机，其中79枚飞弹、35架无人机遭乌国击落，其他无人机则从雷达上消失，或遭电子干扰防御系统击落。

不过，乌国官员坦承，至少部分俄军攻击成功命中目标。

乌克兰国家电力公司（Ukrenergo）表示，在「多个州的电力设施损坏」后，该公司被迫实施全国紧急停电。

当局表示，利维夫州（Lviv）和基辅州（Kyiv）多处关键设施遭到攻击。

这场攻击于乌国气温降到摄氏0度之际，在距离前线数百公里的乌国西部地区造成上百万用户停电。

国家电力公司于当地时间中午12时左右宣布终止紧急停电措施，不过仍将依照计画实施分区供电。

乌国能源部指出，这是俄国今年第11度针对乌克兰民用能源基础设施进行大规模攻击。

观察组织「集束弹药联合会」（Cluster Munition Coalition，CMC）9月在其年度报告中指出，自2022年2月俄乌开战以来，集束弹药已造成逾1000名乌克兰人死伤。

CMC指出，由于难以找到落点并加以移除，许多在撞击时未引爆的集束弹药可能在多年后像地雷一般遭到触发，因此将构成长期风险。

俄、乌双方都不是2008年「集束弹药公约」（Convention on Cluster Munitions）的签署国。该公约禁止使用、转移、生产和储备这种武器。

同样未签署公约的美国去年7月同意向基辅转移集束弹药，这项决定引来广泛批评声浪，其中也包括华府和基辅的盟友。