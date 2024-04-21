俄：已夺下乌东前线重镇附近

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（法新社基辅21日电） 俄罗斯今天表示，俄军已经夺下位在乌克兰东部重镇西夫雅尔附近地区，凸显基辅于准备接受美国610亿美元援助的同时所面临的压力。

俄罗斯今天表示，已经拿下距西夫雅尔镇（Chasiv Yar）东北方不到3公里的前线村落博达尼夫卡（Bohdanivka）。

俄罗斯国防部指出：「南方军队编组部队已经完全解放博达尼夫卡聚落。」

战前约有1万3000人口的西夫雅尔镇大体上毁于战斗，大部分居民已经逃离。

美国联邦众议院党派内斗数月后，昨天终于在表决中通过大规模军事援助包裹法案，给处于守势的乌军在士气上打了一剂强心针，接下来将交付联邦参议院进行表决，过关后再由总统拜登签署生效。

驻扎东北部哈尔科夫州（Kharkiv）的34岁乌克兰士兵德米特罗（Dmytro）告诉法新社：「这是个好消息，我们现在糟糕透顶地奇缺弹药。倘若得到帮助，一切都能好起来。」

克里姆林宫寻求淡化美国对乌新一波援助的影响，主张此举只是让华府「沉醉」在这场战争之中。

俄罗斯外交部发言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）说：「目的在拯救（乌克兰总统）泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）新纳粹政权的狂热企图注定失败收场。」