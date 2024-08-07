俄：西南疆击退乌军跨境进犯

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（法新社莫斯科7日电） 继亲乌克兰武装团体昨天以战车和装甲车对敌方展开跨境强袭后，俄罗斯西南部库斯克州长史米尔诺夫今天表示，乌军夜间又对库斯克州发射飞弹和无人机。

史米尔诺夫（Alexei Smirnov）在社群平台Telegram频道写道：「2枚乌克兰飞弹在库斯克州（Kursk）被防空系统击落。」他并表示，摧毁3架乌方无人机。

俄罗斯国防部昨天表示，乌克兰部队上午发动突袭后，部队和航空单位已开赴库斯克州边境驰援。这是乌军在这场冲突中展开的最新一次类似攻击。俄罗斯当局指出，300名乌军、11部战车、逾20台装甲车昨天进犯。

史米尔诺夫和当地卫生当局表示，昨天一整天有5人丧生、约28人受伤。

当地俄罗斯官员今天表示，乌克兰无人机也以边境佛洛尼斯州（Voronezh）和贝尔哥罗德州（Belgorod）的民宅为目标，造成毁损，但未传人员伤亡。

自从2022年2月冲突爆发以来，乌克兰战斗人员已数次短暂入侵俄罗斯领土，这也包括支持基辅的俄罗斯武装团体「俄罗斯志愿军」（Russian Volunteer Corps）、「自由俄罗斯军团」（Freedom of Russia Legion）的行动。