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保加利亚新法禁校园宣传LGBTQ议题 示威者上街抗议

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（法新社索菲亚7日电） 保加利亚国会今天通过一项教育法规的修正案，扩大其范围，禁止在学校「宣传」LGBTQ（女同性恋、男同性恋、双性恋、跨性别及酷儿）议题，人权组织痛批这是歧视。

此法规修正案由保加利亚亲俄的复兴党（Vazrazhdane）提出，并以159票赞成、22票反对、12票弃权通过。

新法规禁止「在教育体制内，以任何直接或间接方式，宣传、推广或煽动有关非传统性取向及（或）生理性别以外的性别认同等想法或观点」。

国会议员也针对单独条文进行投票，该条文将「非传统性别取向」定义为「与保加利亚法定传统中所建立、普遍接受的观点不同」，这些观点是指「异性之间的情感、浪漫、性或感官吸引力」。

示威者傍晚走上首都索菲亚（Sofia）街头，抗议通过该修正案，高喊「你们真可耻」及「停止把人赶出保加利亚」。

组织计划示威活动的左翼女权组织LevFem表示，新法规会让年轻的男女同志、双性恋、跨性别者无法对抗校园中的骚扰。

保加利亚的非政府人权组织赫尔辛基委员会（Bulgarian Helsinki Committee, BHC）先前敦促国会议员不要通过这些修正案，并表示它们「违反基本人权」，包括保加利亚宪法、欧盟法律和国际公约中规定的权利。

根据索菲亚的市场经济研究所（Institute for Market Economics, IME）最近的报告，「排挤和歧视是LGBTQ族群移民的主要因素」。（实习编译：张威蓁/核稿：张晓雯）

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