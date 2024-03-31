保加利亚罗马尼亚加入申根区 初步航空海运免签

2 分钟

（法新社罗马尼亚首都布加勒斯特30日电） 保加利亚和罗马尼亚经过13年的等待，明天终加入范围庞大、可自由流动的欧洲申根区（Schengen area），航空和海运旅行无需边境检查，但陆路仍受限制。

法新社报导，加利亚和罗马尼亚的陆上边境管制仍在，是因为奥地利担心一开恐涌入大量寻求庇护者，因此投下反对票，不让这2国拥有申根区成员国的完整资格。

虽是如此，解除两国在航空和海运上的边界管制，仍具有重要象徵意义。

欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）今天声明指出：「这对两国来说都是重大的成功，对申根区而言…也是一个历史性时刻。」

申根区于1985年创立，让4亿多人在没有内部边境管制的情况下自由旅行。

保加利亚和罗马尼亚明天加入后，申根区成员国将来到29国，包括欧盟27国中的25国，再加上瑞士、挪威、冰岛和列支敦斯登。

罗马尼亚政府表示，申根规定将适用于4个海港和17个机场，其中首都布加勒斯特（Bucharest）附近的奥托佩尼机场（Otopeni airport）是申根航班的最大枢纽。

虽然空运与海运方面有庆祝的理由，但走陆路的卡车司机在欧洲邻国边境面对无止尽排队队伍时，感到仍被排除在外。

保加利亚工业资本协会（BICA）主席维勒夫（Vasil Velev）表示：「保加利亚只有3%的货物是透过空运和海运，其余97%都是透过陆路运输。」（译者：纪锦玲）