保守派网红柯克命案　美检起诉涉案犯嫌

（法新社华盛顿16日电） 美国犹他州检方今天宣布，正式以谋杀等罪名起诉涉嫌枪杀知名美国保守派网红柯克（Charlie Kirk）的犯嫌罗宾森（Tyler Robinson）。

犹他郡检察官葛瑞（Jeff Gray）在记者会中表示：「执法人员迄今为止搜集的证据经过检视后，我正式以下列罪名起诉22岁的罗宾森。」

葛瑞说道：「第一项罪名是加重谋杀罪，若定罪可判处死刑，犯嫌在蓄意或了解状况下造成柯克死亡，同时使其他人深陷危险中。」 罗宾森还面临妨害司法公正和串供等其他6项指控；检方指控他涉嫌使同住的室友保持缄默。

葛瑞也说：「我将提出一份寻求将他判处死刑的意向书。我对这个决定极为谨慎，这是我以地方检察官身分，根据现有证据、案情及犯罪性质，独立做出的决定。」

柯克10日在犹他州一所大学校园演讲活动中遭枪击身亡，享年31岁。他是极具影响力的保守派青年政治团体「美国转捩点」（Turning Point USA）创办人。

当地及联邦执法部门随即对嫌犯展开严密追捕；罗宾森经过33小时追捕后于12日落网。

美国白宫副幕僚长米勒（Stephen Miller）15日矢言称川普政府会瓦解一个他所称、与右翼活动人士柯克（Charlie Kirk）遇刺案有关的「庞大国内恐怖活动」。

米勒和美国副总统范斯（JD Vance）都声称有一个左翼极端主义运动正在崛起，并表示政府现在将以此为目标。

米勒说道：「我们将动用司法部、国土安全部及整个政府的所有资源，来识别、干扰、瓦解和摧毁这些网络，为了美国人民，让美国再次安全。」

这些言论是在柯克遇刺案所有细节尚未完全明朗前所发表，已引发一些川普的批评者担心这类行动可能会被用来镇压异议。

