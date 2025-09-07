The Swiss voice in the world since 1935

保护无尾熊　澳新南威尔斯暂停伐木

此内容发布于
2 分钟

（法新社雪梨7日电） 为了打造无尾熊庇护所，挽救无尾熊族群免于灭绝，澳洲东部的新南威尔斯州（New South Wales）将暂停大片林地伐木。

新南威尔斯州政府明起生效的这项禁令，禁止北海岸17万6000公顷（43万5000英亩）森林伐木，以设立「大无尾熊国家公园」（Great Koala National Park）。禁令将影响6家木材厂及约300名工人。

州政府警告，若不采取行动，这个澳洲人口最多的州，恐在2050年前看到无尾熊绝迹。

环保人士指出，过去数十年，因为森林砍伐、干旱及野火，新南威尔斯州的无尾熊数量已大幅减少。

新南威尔斯州长柯民思（Chris Minns）表示：「无尾熊在新州野外面临绝种威胁，这是难以想像的。『大无尾熊国家公园』正是为了彻底扭转这一危机。」

州政府在声明中指出，已联系所有受影响的木材工厂，为工人薪资及营运成本提供补助，同时免费提供培训、财务、健康与法律等服务。

州政府最初于2023年宣布规划无尾熊庇护所，但当时仅暂停8400公顷森林伐木。

官员表示，「大无尾熊国家公园」将成为超过1万2000只无尾熊、3万6000只大尾袋鼯（Greater Glider）及100多种受威胁物种的避难所。

政府指出，未来将投入600万澳元（400万美元）来支持该地区观光及小型企业发展。

