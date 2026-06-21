倒映池整修问题频频 川普：恶劣破坏者所为

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（法新社华盛顿20日电） 美国总统川普（Donald Trump）今天表示，华府倒映池（Reflecting Pool）整修工程遭到「恶劣破坏者」破坏，需要再度翻修，因池中藻类大量孳生、涂层剥落。

川普大力推动的倒映池翻新计画，请来包商将这610公尺长的池水排干，并重新粉刷成「美国国旗蓝」。但工程完工不久后，油漆开始明显剥落，清澈的池水也很快再度被绿色藻类覆盖。

为了补救，工人忙着抽干混浊池水并倒入双氧水。

川普在他社群平台「真实社群」（Truth Social）发文表示：「我们今天和承包商会面，很可能被迫将池水排出，以进行必要修复，但会尽快完成。」

80岁、共和党籍的川普在社群媒体贴文中称，工程「原本运作完美」，直到「可耻的蓄意破坏」出现。他指控不知名的破坏者「拿着某种刀片或利刃」在池底「留下一道250英尺长的划痕」，并向池水中倾倒「腐蚀性与破坏性的化学药剂」。

但川普并未提出任何证据佐证有关整修受破坏的最新说法。

「大西洋月刊」（The Atlantic）将倒影池的藻类送交科学检验，专家指出，工人为消除藻类而投入双氧水，反而刺激了另一种藻类大量繁殖。

北卡罗来纳大学教堂山分校海洋与环境科学教授帕尔（Hans Paerl）接受该杂志访问时表示：「这确实是一种生长非常迅速的藻类。」

帕尔指出，原本的蓝绿藻被新生的绿藻取而代之，「现在绿藻正全面占领倒影池」。