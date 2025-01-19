停火生效巴勒斯坦民众踏归途 物资卡车进入加萨

afp_tickers

4 分钟

（法新社耶路撒冷19日电） 以色列与巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯达成的加萨走廊停火协议，今天稍有延迟后终于生效，数以千计流离失所的民众启程返回家园，运送救援物资的卡车也开始进入加萨走廊。

停火协议比原本预定时间晚了近3小时才生效，以色列军方表示，这段期间以军仍持续在加萨走廊（Gaza Strip）作战；当地民防机构回报，以军轰炸造成19人丧命、25人受伤。

以色列与哈玛斯（Hamas）的战争持续超过15个月，导致加萨走廊绝大多数人口流离失所，许多人甚至多次被迫迁移。如今，数以千计当地民众带着帐篷、衣物和个人行李返回家园。

位于加萨走廊北部的贾巴利亚（Jabalia）地区，数以百计居民涌入满布沙尘的街道，回到犹如世界末日景象的家园，到处都是碎砖烂瓦以及被摧毁的建筑。

在南部主要城市甘尤尼斯（Khan Yunis），民众欢庆将能返家，其中一人说：「我非常、非常高兴，我想回去并亲吻加萨的土地。我渴望回到加萨市（Gaza City），渴望见到我们的家人。」

停火协议原本预定格林威治标准时间19日6时30分（当地时间上午8时30分）生效，但以色列与哈玛斯直到最后一刻还在为停火首日的释放人质名单有所争执，因此导致延误。

斡旋停火的中东国家卡达后来证实，停火协议已经生效。

以色列非营利组织「人质及失踪家庭论坛」（Hostage and Missing Families Forum）已确认预定获释的3名女性人质身分。

同时，哈玛斯指出，他们正等待以色列提供一份将于停火首日获释的「90位女性和孩童名单」。

哈玛斯于2023年10月7日袭击以色列并掳走许多人质，其中33人将在为期42天的第1阶段停火期间，从加萨走廊获释返家。作为交换，以色列将释放大约1900名被以方关押的巴勒斯坦人。

经过数个月谈判，以色列与哈玛斯终于在卡达、美国和埃及等国的调停下达成停火协议。休战是为了永久结束这场战争铺路，但目前尚未敲定停火第2阶段。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu ）昨天透过电视发表演说，声称为期42天的第1阶段是「暂时停火」，还说若有必要，美国支持以方重启战争。

联合国官员指出，以哈停火生效后，运载人道救援物资的卡车今天已进入加萨走廊。

联合国援助官员惠托尔（Jonathan Whittall）在社群媒体X平台发文写道，停火于今天上午生效几分钟后，「首批运送物资的卡车开始进入」。

埃及外交部长阿布德拉提（Badr Abdelatty）谈到，停火生效之后，每天将有600辆卡车驶入加萨走廊，其中有50辆是运送燃料。