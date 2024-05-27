儿少网路性剥削问题遍及全球 每8人就有1人受害

afp_tickers

3 分钟

（法新社伦敦26日电） 根据今天公布的调查，每年有超过3亿儿少成为网路性剥削和性虐待受害者。这是研究人员首度针对该问题的规模进行全球估计。

英国爱丁堡大学（University of Edinburgh）研究人员发现，过去一年，全球有1/8儿少成为未经同意拍摄、分享和暴露于性影像的受害者。

执行相关调查的爱丁堡大学Childlight全球儿童安全研究所（Childlight Global Child Safety Institute）表示，这相当于约有3.02亿人受害。

报告指出，诱童案件的受害人数也不相上下，例如遭到成年人和其他年轻人要求传送「不受欢迎的性简讯」（unwanted sexting）和要求性行为等。

这类犯罪行为包括所谓的性勒索，即利用私密影像来勒索或敲诈受害人，以及滥用人工智慧（AI）技术来创建深伪影片和照片。

这是个全球性问题，然而研究显示，美国儿少面临的风险特别高，有1/9男性承认曾在网路上侵犯儿童。

Childlight执行长史坦费德（Paul Stanfield）说：「虐童内容俯拾即是，监管机构和警察组织平均每秒就会接获一次相关通报。」

他补充说：「这是全球卫生大流行病，被隐藏得太久了。每个国家都会发生这类情事，数量呈指数级增长，需要全球共同应对。」

在这项报告发布前，英国警方上个月警告，西非和东南亚犯罪集团正针对英国未成年人进行网路性勒索诈骗。

非政府组织和警方表示，全球各地这类案件正在飙升，尤其锁定10几岁的青少年。

英国国家打击犯罪局（NCA）向数十万教师发出警示，提醒他们注意学童可能面临的威胁。

诈骗者经常假冒为另一名年轻人，先以社群媒体与受害者联系，再转往加密的通讯应用程式（App），接着鼓励受害者分享私密影像。

国家打击犯罪局表示，他们经常在与受害者联系后的一小时内进行勒索，动机是敲诈尽可能多的钱，而非获得性满足。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）