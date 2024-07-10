儿童医院遇袭搜救员清瓦砾 乌克兰降半旗举国哀悼

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（法新社基辅9日电） 俄罗斯昨天对乌克兰发动大规模空袭，摧毁基辅（Kyiv）一家儿童医院，此举受到国际谴责。救难人员今天清理现场的碎片瓦砾时，乌克兰降半旗举国哀悼一天。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，昨天凌晨将近40枚飞弹袭击多座城镇，造成数十人罹难。

救难人员使用起重机在奥马迪特（Okhmatdyt）儿童医院展开救援的同时，官员宣布首都降半旗以示哀悼，并让娱乐活动延后举行。

泽伦斯基说，多个遇袭地点正在进行救援工作，奥马迪特医院的病患已转移至其他机构。

泽伦斯基在夜间演说中表示：「我们会修复奥马迪特医院。」 内政部指出，已完成对医院生还者的搜寻行动，又说有2名罹难者及32名伤者，其中8名儿童被送往医院治疗。

基辅军方进一步表示：「空袭来临时，有627名儿童在医院里。」

泽伦斯基一直敦促盟国加强乌克兰防空系统，并矢言到华府参与北大西洋公约组织（NATO）峰会时将再次提出请求。

他在影片声明中宣布：「我们正在并将会尽一切努力让俄罗斯恐怖分子失败。」他还表示，将在峰会上向盟国请求提供更多战斗机和额外的安全保障。

欧洲和北美各国政府严厉谴责这场攻击，教宗方济各（Pope Francis）也对此表达「沉重的悲痛」。

俄罗斯今天也在联合国安全理事会（UN Security Council）上因针对乌克兰医疗设备发动「系统性攻击」而遭受批评。

联合国主管人道主义事务助理秘书长慕苏雅（Joyce Msuya）在紧急会议上说：「有意对受保护的医院发动攻击是战争罪行，必须追究肇事者的责任。」

她进一步表示：「系统性攻击危害乌克兰医疗保健和其他民间基础设施，令人深感担忧，此次事件是其中一部分。」 俄罗斯目前担联合国安全理事会轮值主席国，驻联合国大使涅班济亚（Vasily Nebenzya）月初指出，他将对乌克兰及其西方盟国采取强硬态度。（实习编译：张威蓁/核稿：张晓雯）