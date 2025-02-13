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克宫：乌克兰将以某种方式参与终战和谈

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（法新社莫斯科13日电） 俄罗斯总统府克里姆林宫今天表示，乌克兰将「以某种方式」参与终结俄乌3年冲突的和谈。克宫还说，有关总统蒲亭与美国总统川普的面对面会谈，尚未就时间、地点取得共识。

克宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天接受俄罗斯国营电视台访问时说：「乌克兰当然会以某种方式参与谈判。」

培斯科夫称，和谈会有一轨是「俄美双边路线」，而另一轨谈判会跟「乌克兰参与有关联」。

他并未说明这是否涉及俄乌官员直接谈判。

美国总统川普（Donald Trump）昨天分别与俄乌2国领导人通话，各持续超过1小时。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天稍早表示，川普原本希望在同一通电话中跟泽伦斯基及蒲亭（Vladimir Putin）对话。

泽伦斯基今天也说，美俄若在没有乌克兰参与的情况下，就乌国命运敲定双边协议，乌方不会接受协议。

另外，川普昨天表示，他跟蒲亭可能在沙乌地阿拉伯会面。但培斯科夫今天说，有关蒲川会的细节，还没跟川普取得共识。美俄双方都说正在努力筹备。

培斯科夫说：「目前还没做出决定，不管是工作层级或最高层级都没有。…筹备这类会议当然需要时间，可能会花几周、1个月或数个月。」

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