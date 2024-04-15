克罗埃西亚国会选举 政坛劲敌争夺总理职位

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（法新社萨格勒布15日电） 克罗埃西亚17日将举行国会大选，2名多年来主导着克罗埃西亚这个巴尔干半岛国家政治舞台的候选人将争夺总理职位。

克罗埃西亚的保守派总理普兰科维奇（Andrej Plenkovic）将对决左翼民粹主义总统米兰诺维奇（Zoran Milanovic）。

在克罗埃西亚努力应付普遍性腐败、长期劳动力短缺、通货膨胀和非法移民等问题之际，这两位政坛死对头都承诺将带来繁荣以吸引选民。

普兰科维奇是克罗埃西亚任期最长的总理，目前正在寻求第3个任期。他2016年当上总理，并在数月后成为克罗埃西亚民主联盟（Croatian Democratic Union, HDZ）领导人。此前，HDZ因丑闻声誉受损，迫使普兰科维奇的前任辞职。

普兰科维奇以审慎的风格和反击针对克罗埃西亚民主联盟贪污指控的能力闻名，为这个自独立以来一直主导克罗埃西亚政坛的民族主义政党开辟出一条中间路线。

他在这次竞选活动中强调带领克罗埃西亚加入欧洲申根区和改用欧元的政绩。

然而，反对派人士试图把焦点锁定在克罗埃西亚民主联盟涉及的贪腐案件。已有多名该政党的部长因贪腐指控下台，还有1名代理部长被捕。

另1名候选人米兰诺维奇聪明、干劲十足，但也常被认为脾气暴躁、狂妄，他曾于2011年至2016年担任总理，正争取第2次担任这个职务的机会。

米兰诺维奇的5年总统任期将于明年1月届满，当他宣布将以克罗埃西亚社会民主党（Social Democratic Party of Croatia, SDP）候选人身分参加今年选举时令许多人感到惊讶。

尽管克罗埃西亚最高法院裁定他在担任总统期间不得参与选举，但他无视这项裁决，在全国各地展开竞选活动。

米兰诺维奇2011年就任总理时，由于不像对手克罗埃西亚民主联盟受腐败问题所困，当时45岁的米兰诺维奇被视为前途无量的年轻政治人物。

但他的政府未能实施亟需的改革，导致酬庸政治和经济欠佳等问题持续。