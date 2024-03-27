克罗埃西亚缺工引尼泊尔移工 住宅等配套问题待解

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（法新社萨格勒布27日电） 尼泊尔移工普亚（Durga Phuyal）抵达克罗埃西亚时，满怀希望能展开人生新页，但她在这个巴尔干半岛国家适应新生活时却吃了不少苦，面临失业、没东西吃、无落脚处等窘境。

普亚只是涌入克罗埃西亚的数万名移工之一。这个欧盟小国有长期缺工的问题，过去一向仰赖巴尔干半岛邻国的季节性工人，但现在愈来愈依赖远从尼泊尔、印度与菲律宾等地而来的亚洲劳工来弥补劳动力不足。

克罗埃西亚以亚得里亚海沿岸风景如画的海边闻名，经济依赖观光业，但由于人口大量外移与缩减，营造业与服务业出现数以万计的职位空缺。

然而，并非所有人都欢迎移工。移工不仅面临着又挤又贵的住房问题，还得应付选前不时出现的反移民言论。

在尼泊尔，普亚花了7000欧元（约新台币24.6万元）支付各种费用、文件申办费与旅游经费，才顺利抵达克罗埃西亚。但在落地不到一个月，普亚的工作飞了，人力仲介也没有提供协助。

27岁的普亚向法新社谈到这两个月的心路历程，她说：「这很难熬。我没有工作、没有地方住、没有食物吃。」

克罗埃西亚2023年向近12万名非欧盟公民核发工作许可，比前一年增加40%。但在4月大选前夕，右翼政党指称移工威胁国家安全，并抢走克罗埃西亚人的工作机会。

移工也经常在网路上遭嘲笑。他们为新年节庆聚集在首都萨格勒布（Zagreb）时，被网友嘲笑是在庆祝「加德满都降临日」与「尼泊尔新年」。

克罗埃西亚是欧洲国家当中最为「同族」的社会之一：人口超过90%为克罗埃西亚人，超过80%为罗马天主教徒。语言的隔阂以及与对外来人士的保守态度，都让克国在欢迎新劳工上面临重重藩篱。

萨格勒布大学（University of Zagreb）社会学家巴吉克（Dragan Bagic）说：「法国、英国等的国家，历史上不乏与不同文化接触的经验；但克罗埃西亚不一样，这是它首度遇到截然不同的群体。」

根据克罗埃西亚雇主协会（Croatian Employers’ Association）预估，到了2020年代尾声，人口仅380万的克罗埃西亚可能需要多达50万名的外籍劳工。

专家说，刚抵达的移工在寻找住处时最为弱势。当地一家报纸曾于深入调查后，发现32名外籍移工共挤萨格勒布一间仅83平方公尺（约25坪）的狭窄公寓。

针对外籍劳工投放的分类广告，提供的公寓面积通常都不大，且往往塞了十多张床铺，租金为每人200欧元（约新台币7000元）。尼泊尔劳工代表说，他们在克罗埃西亚的月薪介于560到1000欧元之间（约新台币2万元到3.5万元）。

为了因应这项挑战，克罗埃西亚政府准备就外籍人士修法，以更妥善地规管住宅、提供语言课程并监督不断增加的临时人力仲介机构。