克里姆林宫：蒲亭川普通话2.5小时 将立即启动筹备双边峰会

afp_tickers

3 分钟

（法新社莫斯科16日电） 俄罗斯克里姆林宫今天表示，总统蒲亭与美国总统川普进行持续两个半小时、「极为坦诚且充满信任」的电话会谈后，克宫将「立即」展开双边峰会的筹备工作。

蒲亭（Vladimir Putin）的高阶幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）向法新社等媒体的记者表示：「双方已同意，两国代表将立即启动峰会筹备工作。峰会地点，举例来说，可选在（匈牙利首都）布达佩斯。」

鄂夏柯夫也说，以布达佩斯作为峰会地点是川普（Donald Trump）的提议，并获蒲亭「立即」支持。

他补充道，这次通话「非常具有实质性」，同时也「极为坦诚且充满信任」；他还说这场持续两个半小时的电话会谈是由俄方发起。

蒲亭与川普8月15日曾在美国阿拉斯加州举行峰会，但未能达成任何实质进展。而近两个月来，实现乌克兰和平协议的外交动能已逐渐减弱。

蒲川今天通话之际，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）正前往华府，准备与川普讨论美国可能提供战斧（Tomahawk）长程飞弹等议题。消息人士随后告诉法新社，泽伦斯基已经抵达华府。

鄂夏柯夫则说：「蒲亭重申，战斧飞弹不会改变战场局势，但会严重损害两国关系，遑论和平解决（俄乌战争）的可能性。」

乌克兰外交部长西比哈（Andriy Sybiga）则在社群平台X写道：「美国总统川普和蒲亭今天的通话表明，即使只是在讨论战斧飞弹，就已迫使蒲亭回头与美国对话。」

俄军昨夜又发动大型空袭，导致乌克兰各地断电。乌克兰驻美大使斯特法尼希纳（Olga Stefanishyna）在声明中表示，「俄罗斯再次选择飞弹而非对话」，并藉这次攻击直接打击川普主导下持续追求和平的行动。

她说，「这些袭击显示，莫斯科的战略就是恐吓与消耗」，而「唯一有效的回应方式就是施加压力－透过更严厉的制裁、加强防空系统，以及供应长程军力」。