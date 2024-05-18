入室袭击裴洛西丈夫 铁锤男遭判30年徒刑

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（法新社旧金山17日电） 2022年持锤子敲打美国联邦众议院议长裴洛西夫婿的男子德帕佩（David DePape），今天遭判处30年有期徒刑。

德帕佩当时闯入裴洛西（Nancy Pelosi）夫妇的旧金山住家并殴打保罗（Paul Pelosi），于去年11月被判联邦罪名成立。这段可怕的袭击画面被警察的随身摄影机给捕捉下来。

保罗于2022年10月遇袭时，民主党籍的裴洛西是总统职位的第2顺位继承人，且经常成为古怪的极右翼阴谋论攻击的对象。

德帕佩是加拿大前裸体主义运动人士，偶尔靠做木工养活自己。去年审理此案的陪审员得知，德帕佩起初计划将目标锁定裴洛西，如果她不承认她所属政党的「谎言」，就计划打碎她的膝盖骨。

然而，带着绳索、手套与胶带抵达裴洛西夫妇住家时，德帕佩却遇到裴洛西当时82岁的夫婿保罗，并一直问「南西（裴洛西名）在哪里？」

德帕佩跟警方说，在他与保罗进行「非常友好」的对话时，保罗拨电话向执法官员寻求协助。

几分钟后，当警方抵达时，德帕佩持铁锤敲打保罗，之后警察冲向他并把铁锤抢走。

保罗当时被打到失去意识、颅骨骨折。他住院近一个礼拜，并动了手术。袭击案发生当晚，裴洛西并不在家。