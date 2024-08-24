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全球塑胶公约最终谈判在即 关键症结仍难解

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（法新曼谷24日电） 距离「全球塑胶公约」的关键最终会谈还有数月时间，虽然之前各国代表已进行4次会商，但是就生产上限、统一可回收性规则等议题的讨论，仍存在巨大分歧。

全球塑胶公约（Global Plastics Treaty）是全球第一份具约束力的塑胶污染条约，目前专家正就此齐聚泰国曼谷，讨论相关融资方案和问题塑胶。

这场为期4天的会议是11月底于韩国釜山举行最终谈判前的中途站，主要进行技术性讨论。各国期盼在釜山达成可望具开创性的协议，以解决塑胶污染这项严重问题。

这个问题的规模几乎是前所未见－－最深的海沟、最高的山峰、云层，甚至是母乳里皆已发现微塑胶。

根据经济合作暨发展组织（OECD），塑胶产量20年来已成长翻倍，依照目前的生产速度，到2060年底前可能会变成现在的3倍。

然而，超过90%的塑胶没有进行回收，其中大部分被弃置于大自然，或是堆积在垃圾掩埋场。

谈判代表已进行4次会议，讨论一项可能涵盖生产上限、统一可回收性规则，甚至针对某些塑胶或化学成分的禁令，还有条约将以共识决或多数决通过等，仍存在巨大分歧。

世界自然基金会（WWF）全球塑胶政策主管林德贝格（Eirik Lindebjerg）告诉法新社，其他争议点另包括塑胶生产是否纳入条约等。

他说：「生产是否在讨论范围内，或是塑胶产品制成后才涉及价值链？而如果我们能规范生产…我们应该规定数量上限还是设定减量目标，措施为何？」

协议的约束力大小是另个争议来源。若干国家希望能采取统一时间表以逐步汰除某些塑胶等措施，而有些国家则主张以较宽泛的措辞，由各国自行决定如何及何时进行管控。

此外，如同气候谈判，执行所达成协议需要的资金也是极具争议。

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