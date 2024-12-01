全球塑胶公约谈判意见分歧 部分代表呼吁延长会议

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（法新社釜山1日电） 「全球塑胶公约」讨论进入最后一天，期望达成全球第一份遏制塑胶污染协议的谈判代表今天公开呼吁延长会议，并指控部分国家阻挠这份雄心勃勃的条约。

近200个国家的谈判代表正在韩国釜山进行谈判，他们本应在经过2年讨论后达成具里程碑意义的「全球塑胶公约」（Global Plastics Treaty）。

然而经历长达1周的会议，各方仍未能解决「雄心壮志联盟」（High Ambition Coalition）国家和「志同道合集团」（Like-Minded Group）国家间的强烈分歧。

「雄心壮志联盟」希望达成具有约束力的全球协议，限制塑胶生产并逐步汰除有害的化学物质；「志同道合」国家则希望将焦点放在废弃物处理。

德国代表恩格（Sebastian Unger）告诉法新社，他对于「谈判进展停滞不前感到失望」。他认为，「应该保留这份草案，以便在未来的会议中继续谈判、推动进展」。

釜山会议是联合国环境规划署（UNEP）政府间谈判委员会第5轮会议（The fifth session of Intergovernmental Negotiating Committee, INC-5）、也是最后一轮谈判，不过塞内加尔代表席拉（Cheikh Sylla）提出召开INC 5.2的可能性。

席拉告诉法新社：「我认为我们应该停下、根据现有文件修改，然后再召开一次会议。」他认为这将提供时间「让各方立场更靠近，并在INC 5.2中达成平衡的协议」。

这些呼吁反映出，要克服沙乌地阿拉伯和俄罗斯等主要产油国的阻力，所剩时间实在太少。这些国家在法新社联系时，一再拒绝置评。

环保团体鼓励具有雄心的国家在进展停滞时展开投票，并表示不必要再召开另一轮谈判。

但观察家示警，发起投票可能会破坏一些原本支持达成强有力条约国家的合作意愿。