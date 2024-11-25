全球塑胶公约谈判登场 主席呼吁各国面对「存亡挑战」

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（法新社釜山25日电） 目的在终止塑胶污染的「全球塑胶公约」（Global Plastics Treaty）最后一轮谈判今天登场，主持这场艰难会谈的厄瓜多外交官瓦迪维索敦促各国面对「攸关存亡的挑战」。

瓦迪维索（Luis Vayas Valdivieso）在韩国釜山的开幕全体会议上表示：「这场会议的意义远超过草拟一项国际条约。这是人类挺身应对存亡挑战的时刻。」

尽管几乎所有人都同意这是个问题，但对于如何解决却意见分歧。最具争议的议题包括全球塑胶公约中是否该订定塑胶生产上限、是否禁止可能对人类健康有害的化学物质，以及如何筹措实施的资金。

联合国环境规划署（UN Environment Programme）执行长安德森（Inger Andersen）昨天坦言：「在一些关键议题上确实存在重大分歧。」

根据经济合作暨发展组织（OECD），全球在2019年生产了约4亿6000万吨塑胶，较2000年翻了一倍。预计到2060年，塑胶生产将达到2019年的3倍。

塑胶还占全球碳排的3%左右，主要是因为塑胶由化石燃料制成。

由许多非洲、亚洲和欧洲国家组成的「雄心壮志联盟」（High Ambition Coalition, HAC）在内，一些国家希望讨论塑胶的整个「生命周期」。这意味着限制生产、重新设计产品以便重复利用与回收，及解决废弃物问题。

另一方面，沙乌地阿拉伯和俄罗斯等石油生产国希望只专注于处理下游的废弃物。

「雄心壮志联盟」希望制定具约束力的全球塑胶减产目标，并在釜山会谈前提醒，不应让「既得利益」妨碍协议的达成。这些分歧阻碍了先前的4轮谈判。

一些观察家认为这场谈判将停滞不前或延期，尤其是近几周在联合国气候变化纲要公约第29次缔约方会议（COP29）和联合国生物多样性公约缔约方大会第16次会议（COP 16）的艰难谈判后。

不过安德森和瓦迪维索都坚持必须在釜山达成协议。这让一些环保组织担心，为确保签署协议，内容可能会被淡化。

世界自然基金会（WWF）今天警告：「在连续两场自然和气候峰会失败后，釜山必须成为一个避风港，以避免在自然和气候议题上出现进一步的不作为。」