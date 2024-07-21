全球大当机过后 各国航空运输陆续恢复正常

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（法新社巴黎20日电） 一次防毒软体更新引发近几年来数一数二严重大当机事件，导致全球航空、银行和媒体作业大乱，各国飞机今天已陆续恢复起飞。

微软（Microsoft）表示，格林威治时间18日晚间7时左右开始出现问题，美国电脑安全技术公司CrowdStrike例行性更新网路安全软体Falcon，但更新档案中却有缺陷的程式码，导致使用微软Windows作业系统的各行各业面临近年来影响范围最广泛的技术问题之一。

微软突爆全球性大当机之后，全球各地都传出航班取消、各大机场挤满受影响乘客的事件。

截至今天，德国和法国的机场已差不多回归正常，巴黎也准备好要迎接数以百万计将参与本月26日开幕的2024奥运旅客。

多家美国航空业者及亚洲各地机场均表示已恢复作业；香港、韩国和泰国的报到（check-in）服务再度上线；印度、印尼和新加坡樟宜机场则是大多恢复正常。

微软估计，全球有超过850万台装置受到这次IT大当机影响，并说这个数字在所有微软机器当中占比不到1%。

CrowdStrike表示，需要花费几天时间才能完全恢复正常。

这起事件影响层面极广，医疗方面，英国国民保健署（NHS）昨天深受其害，导致医师们无法取得患者病历也无法安排预约。

而在媒体业方面，英国天空新闻网（Sky News）昨天上午的新闻转播中断；地球另一端的澳洲广播公司（ABC）也遭遇困难。

银行业方面，肯亚和乌克兰通报电子服务出现问题；而通讯方面，部分电信业者受到影响，部分企业的客服断线。