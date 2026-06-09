全球核武支出2025年飙历史新高 新军备竞赛升温

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（法新社日内瓦8日电） 专家今天警告，随着拥核国家将更多核弹头从储存状态移至发射系统，全球核武支出去年飙至历史新高。专家警告，「一场新的核军备竞赛已经展开」。

国际废除核武运动（ICAN）报告指出，全球9个拥核国去年在核武库上的支出合计接近1190亿美元，较2024年大增19%。

ICAN与瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）今天公布的研究，都对地缘政治紧张升高背景下日益增加的核风险表示担忧。研究显示，各国正加速现代化核武库并部署更多库存核武，带动相关支出大幅攀升。

ICAN计画协调人兼报告共同执笔人史奈德（Susi Snyder）表示，在人工智慧（AI）可能提高核武误用风险疑虑下，各国持续扩充核武规模令人深感不安。

她告诉记者：「老实说，我感到非常害怕。」

●核弹头数量下降 可随时实战使用核武数量不减反增

SIPRI报告指出，全球核弹头总数多年来持续下滑，今年初估计为1万2187枚，其中约9745枚处于可用库存状态。

SIPRI所长哈加格（Karim Haggag）说，「尽管核武数量减少，但核威胁与核风险正在升高」，战略武器管制机制瓦解以及拥核大国之间的竞争，都令人忧心。

SIPRI预测，全球核武库存缩减趋势未来几年可能逆转。研究所声明指出，这是因为「核武拆除速度放缓，而新核武部署则持续加快」。

美国与俄罗斯合计掌握全球约83%的核武库存，两国各自拥有超过5000枚核弹头；中国扩张核武库的速度则超越其他任何国家，估计已拥有约620枚核弹头。

哈加格指出：「地缘政治竞争升温，导致中国更强烈倾向依赖核武。」

●美国核武支出居冠 未来10年恐逼近1兆美元

ICAN报告指出，包括英国、法国、印度、以色列、北韩与巴基斯坦在内的所有拥核国家，都持续增加对核武库的投资。

这9个国家去年在这类大规模毁灭性武器上的总支出，较2024年增加近170亿美元。

ICAN表示，美国2025年核武支出达692亿美元，超过其他所有拥核国总和，较前一年增加124亿美元，年增22%。

报告估计，中国去年核武支出为135亿美元，排名第2，年增7%；英国以126亿美元居第3，年增17%；俄罗斯则以95亿美元名列第4，年增6%。

ICAN统计，过去5年间，这9个拥核国家在核武库上的总支出已超过4700亿美元。

根据报告，在2025年至2034年间，美国核武支出估计将接近1兆美元。

研究人员表示，去年仅一天的全球核武支出，就足以为超过200万人提供粮食安全保障。

史奈德说，拥核国没有将资源投入援助或医疗照护，反而把资金投入「连他们自己都知道，一旦使用就会构成战争罪的核武库。这种做法与现实需求严重脱节」。（编译：刘文瑜）