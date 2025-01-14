全球电动车销量2024年增加25% 共售出1710万辆

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（法新社巴黎14日电） 根据英国顾问公司Rho Motion今天公布的数据，全球电动车销量去年增加25%，共售出1710万辆纯电动车（不含插电式混合动力车），创下历史新高。

其中，中国市场销售量大幅成长，而欧洲市场的成长放缓。

中国去年进一步巩固其全球最大电动车市场的地位，共售出1100万辆，较2023年增加40%。

欧洲（包括英国、冰岛、挪威和瑞士）经过4年的强劲成长后，电动车销量下滑3%，来到300万辆。在欧洲整体市场萎缩的情况下，混合动力车取代了汽、柴油车，成为市场主力。

德国去年取消了国家购车补贴，导致销量受挫；英国的电动车销量则成长21.4%，成为欧洲最大电动车市场，部分原因是汽车产业被要求达成销售目标。

美国和加拿大的电动车销量也有所提升，成长9%，来到180万辆。

Rho Motion指出，有无政府措施对于电动车的销售趋势至关重要，因为电动车价格仍然颇高于传统车辆。

Rho Motion数据管理师莱斯特（Charles Lester）透过声明表示：「显而易见的是，政府威迫与利诱并行的策略正在发挥作用。」

他说，美国总统当选人川普停止销售补贴的计画，几乎可以肯定会对美国今年的电动车销量产生影响，而欧洲更严格的排放标准，则可能有助于推动今年的电动车销售。

Rho Motion另一名分析师罗伯兹（William Roberts）表示，欧洲各国政府并未优先考虑电动车的奖励措施，因此新车型仍须支付高额关税。

此外，欧洲的关税可能会减缓比亚迪（BYD）和中国上海汽车集团（SAIC）附属品牌上汽名爵（MG）等中国电动车进口。

然而，上述两位分析师指出，随着中国零跑汽车（Leapmotor）准备在斯特兰蒂斯集团（Stellantis）旗下的一座欧洲工厂开始生产，且比亚迪也在欧洲建造一座工厂，中国汽车制造商预计将继续扩大市占率。