全球石油供应紧缩冲击亚太 日澳拟联手应对

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（法新社坎培拉4日电） 日本首相高市早苗今天表示，全球石油供应紧缩正对亚太地区造成「巨大影响」，日本与澳洲将紧急应对，以确保能源供应稳定。

美国和以色列联手对伊朗发动攻击以来，荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）航运几近瘫痪，这条水道承载全球约1/5石油与天然气贸易。

根据国际能源总署（IEA）统计，这些石油中有80%最终流向亚洲。

高市早苗在坎培拉与澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）会谈后指出：「荷莫兹海峡实质关闭，已对印太地区造成巨大冲击。」

她强调，日澳将密切合作、加紧应对当前局势，同时强化能源自主性与供应韧性，以确保供给稳定。

澳洲是日本煤炭与液化天然气的主要供应国，而澳洲国内约有7%柴油是从日本进口。

两国发布多项声明，矢言将在能源、经济、国防与关键矿产领域深化合作。艾班尼斯表示，相关协议将有助澳洲降低对全球冲击的脆弱性，尤其是在中东冲突引发能源波动之际。

此外，日本关注半导体、电动车电池和武器系统所需的关键矿产供应；澳洲则强调其丰富资源有助削弱中国在稀土供应链的主导地位。

两国正持续深化国防合作，双方去年在墨尔本签署历史性国防协议，日本将为澳洲海军提供11艘改良型「最上级」匿踪战舰，总价值高达100亿澳元（新台币2276亿元）。

高市早苗周末也在一场外交演说中，重申推动「自由且开放的印太地区」战略，并强调日本将致力强化能源与关键矿产供应链，以提升整体战略韧性。（编译：刘文瑜）