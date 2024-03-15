全球空气品质调查 泰国清迈成空污最严重城市

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（法新社清迈15日电） 泰国旅游胜地清迈今天被浓浓的雾霾笼罩，居民和游客在有毒的空气中呼哧喘气。根据瑞士空气品质追踪业者IQAir，这座通常风景如画的城市今早成为世界上空气污染最严重都市。

法新社报导，清迈（Chiang Mai）的细悬浮微粒（PM2.5）浓度被归为「非常不健康」等级，达到世界卫生组织（WHO）年度指南规范的35倍以上。由于细悬浮微粒很细小，这些致癌微粒可以经由肺部进入血管。

根据IQAir网站，清迈的空气品质指标（AQI）今天清晨曾突破200，达到非常不健康等级，超越乌兹别克首都塔什干的193，中国首都北京的160。

每年的最初几个月，清迈的空气经常有严重污染情况，原因有农民焚烧作物残梗以便整地，还有森林火灾及废气的影响。

民众健康意识抬头也促使泰国政府采取一些行动，泰国总理赛塔（Srettha Thavisin）的内阁提出干净空气法草案（Clean Air Act），今年1月17日在国会众议院通过一读。

赛塔预计今天稍晚造访清迈，并于明天会晤应对森林火灾的相关单位。

但清迈居民、62岁的水果摊贩卡默（Kamol）被问及空污问题时叹气又摇头，说他从未获得任何帮助，「我每年都需要做健康检查，特别是呼吸系统方面的疾病」。

泰国相关当局本月提出警告，官方需要采取更多行动，去年至少有1000万人因为污染相关的健康问题而需要接受治疗。

50岁的萨里亚（Sariya）在清迈购买日用品时说道：「空污总是很严重，尤其每年这个时候。也因为空污总是很严重，我们对此无能为力。」