全球肉类需求日增 研究：蛇肉或可成蛋白质替代来源

afp_tickers

2 分钟

（法新社泰国程逸省17日电） 泰国中部蓊郁、潮湿农地中有一处仓库，数千只蟒蛇蜷缩在饲养箱内，有人经过时，它们会竖起身体，攻击玻璃。

这些蟒蛇被养殖来取其菱形图样的蛇皮，出售给高档欧洲时尚品牌制成皮带、包包和手提包等皮件。不过，有些科学家和产业专家认为，这些蛇的真正价值可能在于它们的肉。

尽管传统的牲畜有碳足迹相关问题，全球对于肉类的需求有增无减，而植物性饮食虽常被视为最佳替代选择，但有些人认为爬行动物是一个长久以来被忽视的选项。

蛇类可耐高温与干旱、繁衍迅速，不仅成长速度远快于传统的动物性蛋白质来源，而且摄取更少的食物。

研究人员估计，光是中国和越南就拥有至少4000座蟒蛇养殖场，生产数百万条蛇皮，主要用于时尚产业。

根据今年稍早一篇发表在国际期刊「自然」（Nature）的研究，蟒蛇养殖场或许能对全球粮食短缺问题，提供弹性、有效的回应。

研究人员耗时1年在位于泰国和越南的两处商业养殖场，研究近5000条网纹蟒和缅甸蟒。

非洲应用两栖爬虫动物学研究所（African Institute of Applied Herpetology）主任、同时也是参与这项研究科学家之一的奥斯特（Patrick Aust）说：「这些蛇可以在完全没有食物和水的情况下，生存长达数个月，而且身体状态完全不会变差。」

奥斯特还指出，蟒蛇繁殖速度快，母蟒蛇每年可产下50到100颗蛋。