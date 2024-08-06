全球股市持续抛售 美联准会面临紧急降息压力

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（法新社华盛顿5日电） 全球股市持续抛售引发各界呼吁美国联邦准备理事会（Fed）迅速及果断降息，部分分析师敦促联准会在9月针对利率做出决策前紧急降息。

根据芝加哥商品交易所集团（CME Group）提供的资料，期货市场上周预期联准会将在9月的下一次利率决策中降息1码（25个基点），不过现在认为，降息2码（50个基点）的可能性更大。

美国银行（Bank of America）经济学家在最近给客户的报告中写道，「利率潮流已经迅速转向」，还说他们如今认为9月的降息「实质上已经确定了」。

过去一年，联准会将基准贷款利率维持在20年来高点，并努力将通膨降至其设定的2%长期目标。

经过今年稍早的小幅上扬后，年度整体通膨率现在再次回落至目标水准，而美国经济仍在成长，劳动市场已经疲软。

在这样的背景下，联准会主席鲍尔（Jerome Powell）上周示意，「最快」可能会在9月首次降息。

不过，有些分析师担心，9月可能还不够快，因为市场对上周低于预期的美国就业数据做出了戏剧性反应，引发外界对美国正在进入衰退的担忧。

美国宾州大学（University of Pennsylvania）华顿商学院（Wharton School）荣誉财经教授席格尔（Jeremy Siegel）今天上午对CNBC说：「我呼吁联准会基金利率紧急降息3码（75个基点），9月会议再降3码。这是最低限度。」

尽管有些经济学家呼吁联准会紧急降息，也有人支持联准会在9月采取行动。

高盛集团（Goldman Sachs）经济学家梅里克（David Mericle）和阿贝卡西斯（Manuel Abecasis）在4日发表的投资者报告中说：「在没有发生突然改变情况的重大冲击下，从一份就业报告中做出过多推论通常是错误的做法。」鉴于当前状况，他们也将未来衰退概率提高10个百分点至25%。

无论是现在或是9月采取行动，联准会在美国11月总统大选前的任何降息举措，都会将这个独立的美国央行推入共和党籍前总统川普与民主党籍副总统贺锦丽的政治竞选中。

川普先前曾指责鲍尔对民主党表现出政治偏袒，并表示如果自己在11月胜选，他不会再任命鲍尔担任联准会主席。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）