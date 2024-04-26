全球葡萄酒收成创62年新低 极端气候导致

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（法新社巴黎25日电） 葡萄酒贸易国际监督观察机构今天表示，由于「极端」气候变迁因素，去年全球葡萄酒产量减少10%，是60多年来最大降幅。

涵盖近50个葡萄酒生产国的政府间组织「国际葡萄与葡萄酒组织」 （International Organisation of Vine and Wine，OIV） 表示，包括干旱、火灾和其他与气候相关的「极端环境情况」，是导致葡萄酒产量急遽下降的主因。

其中以澳洲和义大利损失最严重，产量分别减少26%和23%；西班牙减产幅度也超过1/5；智利和南非的收成亦皆下降了10%以上。

OIV表示，去年全球葡萄收成是1961年以来最差，甚至比他们去年11月所做的初步估计还要糟糕。

OIV总干事巴克（John Barker）特别指出，「干旱、极端高温、火灾和豪雨，导致南北半球各自主要葡萄酒产区遭遇洪水和真菌病害」。

他表示，虽说气候问题并不是造成葡萄酒收成急降的唯一原因，但气候变迁却是「葡萄酒产业面临的最重要挑战」。

巴克说：「我们知道，葡萄树这种长年生长植物种在常常易受天候影响的地区，因此气候变迁对其带来强烈冲击。」

总部位于法国的OIV还表示，对于葡萄酒生产商来说，另个坏消息是去年全球葡萄酒消费量减少了3%。

数据显示，去年全球葡萄酒消费量降至1996年以来最低水准，写下连续5年的下降趋势。

这一趋势有部分归咎于通货膨胀引起价格上涨，以及中国经济放缓导致当地葡萄酒消费量锐减1/4。