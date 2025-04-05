全球贸易战加剧致股市崩跌 川普：致富良机

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（法新社华盛顿4日电） 美国头号经济对手中国宣布对美国进口商品徵收34%的报复性关税，美国总统川普今天进一步刺激中国；在股市因全球贸易战加剧而暴跌之际，川普反而宣称现在是「致富」的大好机会。

川普在社群媒体「真实社群」（Truth Social）发文以全大写字母写道：「中国出这招错了，他们慌了，这是他们承受不起的事！」

美股连续第2天暴跌，投资与退休投资组合均大幅缩水。美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）警告，这些关税措施恐导致「通货膨胀上升、经济成长下滑」。

华尔街股市跟随亚洲和欧洲市场直线暴跌，道琼指数下跌5.5%，标普指数重挫5.97%。

自从川普公布他的「解放日」关税措施以来，美国金融市场估计已损失超过6兆美元。

川普本月2日对数十个国家祭出进口关税措施，至今态度依旧强硬，贴文写道「我的政策绝对不会改变」。

他还写说：「现在是致富的绝佳时机。」

川普赌的是世界最大经济体美国的实力能迫使外国企业转而在美国本土制造，而非持续进口商品。

川普在贴文中写道：「只有弱者才会失败！」

他又在另一则贴文中坚称企业并未受到影响。他写道：「大企业根本不担心关税，因为他们知道他们会好好待在这里。」