瑞士媒体质疑瑞美关税协议中的让步内容

瑞美两国上周五(11月14日)宣布了一项贸易框架协议，其中包括美国将瑞士进口商品的关税从39%降至15%，以及瑞士企业承诺在2028年底前向美国投资2000亿美元。 Keystone / Alessandro Della Valle

瑞美两国11月14日宣布了一项双边贸易框架协议，瑞士多家报纸对该协议提出质疑：瑞士为了让美国把对瑞士进口商品的关税从39%降至15%，究竟都需要做出哪些让步？一些疑问仍未得到解答。

瑞士与美国11月14日宣布，两国已签署一项框架协议，为未来正式贸易协定的谈判奠定基础，该协定预计将在2026年最初几个月内达成。

根据这份意向声明，瑞士将在美国同时降税的情况下，也下调部分美国商品的进口关税。除了所有工业产品、鱼类和海产品之外，还包括瑞士视为“非敏感”的美国农产品。瑞士政府表示，将向美国提供关税为零的双边配额，包括500吨牛肉、1000吨野牛肉以及1500吨禽肉。

不过，协议文本中的某些段落引发疑问。《新苏黎世报·周日版》(NZZ am Sonntag)11月16日报道指出，两国必须处理国有企业补贴或其他措施可能导致的贸易扭曲。“但这些条款具体意味着什么，目前尚不清楚，”该报写道。

巨额投资承诺

《周日报》(SonntagsZeitung)则将焦点放在瑞士企业承诺向美国投资的“巨额资金”上-总额高达2000亿美元(约合人民币1.42万亿元)。瑞士政府称，这些投资也包括有助于强化职业培训的内容。不过该报评论道：“这是一个巨大的数字”，并提出疑问：“瑞士是不是在‘虚张声势’？”

瑞士联邦经济事务秘书处(SECO)主任海伦娜·布德利格尔·阿蒂耶达(Helene Budliger Artieda)上周五指出，医药行业将占这2000亿美元中的很大部分。“我现在无法谈投资细节的具体内容，但可以肯定的是，相当大比例来自制药行业-或者更广义地说，生命科学领域，因为医疗技术行业也计划进行一定规模的投资，”她对媒体表示。

瑞美商会负责人拉胡尔·萨加尔(Rahul Sahgal)则认为，这虽然是一个庞大的数字，但并非“不切实际”。因该估算基于对会员企业投资计划的调研结果。

瑞士会采纳美国制裁吗？

瑞士经济部长盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)在11月14日的记者会上表示，“瑞士没有作出任何会限制其行动能力或中立立场的让步。”

但框架文本中有一句话仍引起瑞士媒体特别关注：“双方拟加强在美国出口管制与制裁方面的合作。”

《周日报》就此向经济部长帕尔莫兰提问：这是否意味着瑞士将不得不采纳美国的制裁？

帕尔莫兰予以否认。他说，美国未来可能会在某些情况下向瑞士提出要求，例如遇到某家银行出现问题时。而瑞士政府会独立分析具体情况再作出决定，就像现在一样。“瑞士没有任何义务，”帕尔莫兰强调。

意向多于协议内容

白宫公布的文本共列出29点，其中“意向”(intention)一词出现了46次，洛桑国际管理发展学院(IMD)地缘政治与战略教授西蒙·埃维内特(Simon Evenett)在《新苏黎世报·周日版》上指出。

接下来的谈判必须将这些意向转化为更明确、可执行的协议。“前路注定不会轻松，”该报评论道。

