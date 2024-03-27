全球重大桥梁坍塌意外 近20年印度占比最高

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（法新社巴黎26日电） 美国马里兰州巴尔的摩发生货轮撞垮桥梁的重大意外，国际间近20年间也发生一些类似的事故，其中有很大一部份是发生在印度。

一艘货轮撞上巴尔的摩市（Baltimore）凯伊桥（Francis Scott Key bridge），部分桥段在几秒钟之内坍塌，多辆汽车因此坠入帕塔普斯科河（Patapsco River），大规模搜救行动目前仍在持续。

法新社盘点近20年来，全球发生的严重桥梁坍塌事件：

●2022年：印度，近140死

印度古茶拉底省（Gujarat）莫尔比镇（Morbi）一座拥有150年历史的吊桥在整修完重新开放几天后坍塌，造成至少137人丧命，其中包括近50名儿童。

当时有数以百计民众聚集在这座吊桥上，欢度排灯节（Diwali）假期。

监视器画面显示，有几个人似乎故意让吊桥剧烈摇晃，随后吊桥突然断裂，导致许多人坠入河中，还有些人紧紧抓住断桥。

●2021年：墨西哥，26死

2021年5月，墨西哥市（Mexico City）捷运一处高架轨道路段坍塌，一列行经列车骤然坠落，造成26人死亡、数十人受伤。

墨西哥市每日人流高达数百万，这起重大公安惨案动摇了墨西哥民众对捷运系统的信心。

调查结果显示，结构缺陷加上维护不良，酿成这起意外。

●2018年：义大利，43死

义大利海港城市热那亚（Genova）高速公路高架桥崩塌意外，夺走43条人命。

莫兰迪桥（Morandi Bridge）距地面高50公尺路段和一座桥墩倒塌，多达35辆汽车摔落。大块混凝土掉到两座仓库、火车铁轨和河床上。

这起悲剧使人意识到义大利道路、桥梁和铁路维修状况不佳。

调查也发现，这座高架桥在开通后的51年间，缺乏「最起码的维护工作」来强化桥梁安全。

●2011年到2016年：印度接连发生3起惨剧

2016年3月，印度加尔各达（Kolkata）一条繁忙街道上的天桥坍塌，造成至少26人丧命。

调查人员表示，焊接工人发现桥梁有裂缝，却未警告他人，只是试图把裂缝补起来。

2011年，印度一周内接连发生两起桥梁坍塌事件，一座位于东北部山城大吉岭（Darjeeling），另一座则在东北部的阿鲁纳查省（Arunachal Pradesh）。两起事故共酿成60人丧命。

●2007年：中国，64死

2007年8月，中国湖南省一座施工中的桥梁坍塌，造成至少64名工人死亡。

●2006年：巴基斯坦，至少40死

2006年8月，季风雨季带来的豪雨冲毁巴基斯坦西北部城市马尔丹（Mardan）一座桥梁，造成至少40人死亡。

●2006年：印度，至少34死

2006年12月，印度东北部比哈省（Bihar）一座拥有150年历史的桥梁坍塌，压到车站里的一列载客列车，至少34人命丧黄泉。