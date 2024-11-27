全球领袖对以黎停火反应

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（法新社巴黎27日电） 以色列与黎巴嫩军事组织真主党（Hezbollah）的停火协议台湾时间今天上午10时生效，全球领袖乐见其成。

●美国及法国

美国总统拜登（Joe Biden）与法国总统马克宏（Emmanuel Macron）在停火协议生效前发表的联合声明指出，以色列与黎巴嫩之间的停火协议，「将终止发生在黎巴嫩的战事，并确保以色列不会受到真主党及其他来自黎巴嫩恐怖组织的危胁」，有助实现「长久和平」的局面。

美国及法国将致力确保全面落实协议内容，并率领国际社会共同强化黎巴嫩军队能力。

拜登说达成停火协议是个「好消息」，并称美国将发起另一项行动，盼促成以色列与巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）在加萨走廊停火；马克宏则表示，黎巴嫩停火有望为终结加萨战争奠定基础。

●以色列

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）感谢拜登介入促成这项停火协议，并在电话中向拜登致谢，感谢他「理解以色列在执行协议时，将保有采取行动的空间」。

在以色列同意停火协议前，尼坦雅胡曾指出，「停火时间长短取决于黎巴嫩的情况」，而这次停火有利以军对哈玛斯施加更大的压力，并聚焦于伊朗的威胁。

●黎巴嫩

黎巴嫩总理米卡提（Najib Mikati）表示，这项停火协议是「恢复区域稳定的重要一步」，感谢法国与美国参与，并重申当局矢言将「强化黎巴嫩南部的驻军」。

●德国

德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）乐见停火协议并大赞这是「整体区域的一线希望」。她在声明中表示，「两国人民都希望生活在长治久安的环境」，而这项协议堪称「一次外交胜利」。

●英国

英国首相施凯尔（Keir Starmer）赞扬这项「姗姗来迟」的停火协议，让以色列和黎巴嫩人民得以喘口气，并呼吁将这次停火「化为黎巴嫩长期的政治解决方案」，并矢言将站在第一线「努力破除暴力循环，追求中东地区长期、稳定的和平」。

●欧洲联盟

欧盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）大赞这项「极为振奋人心的消息」。她在社群媒体X上发文指出：「随着真主党影响力降低，黎巴嫩将有机会强化国内安全与稳定。」

●联合国

联合国黎巴嫩事务特别协调员普拉斯哈尔特（Jeanine Hennis-Plasschaert）乐见这项停火协议，但警告要落实协议仍有许多工作要做。她在声明中说：「没有什么比双方全然且坚定的承诺来得更重要。」