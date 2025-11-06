全球领袖将齐聚亚马逊峰会 聚焦对抗气候变迁立场

（法新社巴西贝伦市6日电） 全球领袖今天将齐聚巴西亚马逊地区，展现尽管承诺未兑现且美国缺席会议，气候变迁仍是全球首要议题。

预计约有50名国家元首与政府首长将于今天与明天齐聚雨林城市贝伦市（Belem）出席峰会，为下周开幕的年度联合国气候变化纲要公约缔约方会议（COP）做准备。

几乎所有国家都将参加，但华府未派任何人前来，因为总统川普曾称气候科学是「骗局」。

英国首相施凯尔（Keir Starmer）与法国总统马克宏（Emmanuel Macron）预计将前来贝伦市，但包括中国与印度等主要经济体则派副手或气候部长参加。

贝伦市人口达140万，其中一半居住在称为贫民窟的工人阶级社区，由于贝伦市的基础设施有限，选择在此举办峰会颇具争议，高昂的饭店费用也让小型代表团与非政府组织的参加更加困难。

有关当局已挹注资金在兴建新建筑与翻新上，但距离领袖峰会开幕不到24小时，今天抵达COP会场的媒体采访团与代表团发现，建筑工程仍在如火如荼进行中。

不过，34岁的彩妆师法瑞亚斯（Karol Farias）在新装修的维欧佩索市场（Ver-o-Peso market）购物时告诉法新社：「COP让贝伦市获得应得的肯定。」

巴西不寻求在联合国气候变化纲要公约第30次缔约方会议（COP30）达成重大协议，但希望在这个充满不确定的时期传递明确讯号，表明各国仍支持对抗气候变迁的行动。