全球领袖拯救森林基金启动 初步承诺投入50亿美元

（法新社巴西贝伦6日电） 世界各国领袖今天启动一项旨在拯救全球森林的基金，并迅速获得超过50亿美元的承诺捐款，用以奖励热带国家避免砍伐树木。

尽管初期的政府承诺金额，仍远低于这项基金为吸引私人投资所需目标，但巴西总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）仍形容「热带森林永续机制」（TFFF）是史无前例的创举。

作为这项基金的政治发起国，巴西最终目标是创建一个规模达1250亿美元的机制，热带开发中国家每保留1公顷的森林，就能获得一部分利润。

私人投资者也将从主要投资于新兴市场债券的资金中获得回报。

在联合国气候变化纲要公约第30次缔约方会议（COP30）于下周登场前，各国元首与政府首长齐聚贝伦（Belem），并于今天启动这项基金。

这项基金的设计者预计在1年内从各国政府募得100亿美元的初始捐款，这个数字在面临初期反应冷淡后已经下修。

这项100亿美元的资金长期目标应增加至250亿美元，之后再吸引价值1000亿美元的私人投资。

巴西希望这项基金能创造一个可靠且长期的收入来源，作为热带国家为获取经济利益而砍伐森林的替代方案。

地球的森林常被形容为地球之肺，能释放氧气、吸收导致地球暖化的碳，同时也是丰富动植物的家园。

巴西已率先为这项基金承诺投入10亿美元，同为森林国家的印尼也承诺了相同金额。

英国表示将不会捐款，而芬兰政府则告诉法新社，在不确定的经济环境下，「很难找到新的资源」。

法国有条件地承诺了5亿欧元，葡萄牙则挹注了较小额的100万美元，德国也做出了一笔金额未明的承诺。

挪威今天承诺提供300亿克朗（约30亿美元）的贷款，但附带了相关条件。