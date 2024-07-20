全球IT大当机 网路涌现三次世界大战网攻等阴谋论

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（法新社华盛顿19日电） 全球资讯科技（IT）系统19日大当机，随后网路涌现阴谋论，包括「第三次世界大战」即将到来等危言耸听说法，以及有关一个全球精英集团密谋网路攻击的谣言。

这是近年来数一数二严重的重大当机事故，原因是美国资讯安全公司CrowdStrike于19日凌晨向客户推送软体更新，但内容与微软（Microsoft）Windows作业系统冲突，导致世界各地的设备无法运作，航空公司、银行、电视频道和金融机构陷入混乱。

社群媒体平台上疯传网路阴谋论，凸显全球重大事件过后资讯混乱的新常态，尤其许多社群媒体平台已取消原本有助遏制错误讯息传播的措施。

旧称推特（Twitter）的X平台出现大量毫无证据的贴文，散播有关世界末日的叙事：世界受到邪恶势力攻击。

一名用户在X上写道：「我曾在某处读到，第三次世界大战将主要是一场网路战。」

全球IT大当机也激发另一种毫无根据的理论，即世界经济论坛（World Economic Forum）策划一场全球网路攻击。世界经济论坛长久以来一直是阴谋论者的攻击目标，宣称这是一个由精英组成的秘密阴谋集团，打着解决全球问题的幌子谋取私利。

为让网攻理论显得可信，许多贴文都附上一段世界经济论坛旧影片连结，内容在警告可能存在「具有宛如COVID般扩散威力的网攻」。

偏偏世界经济论坛网站上发布的这段影片提醒说，阻止网路威胁疯传的唯一方法，是让数以百万计易受攻击的装置中断彼此连结，以及中断网路。

网路安全公司Cyabra副总裁孟德松（Rafi Mendelsohn）告诉法新社：「在大当机之类的全球重大事件发生后阴谋论扩散，不幸地证明了资讯生态系统本质不稳定。」

「这类事件独特之处在于社群媒体平台、论坛和通讯应用程式如何促进内容快速传播，使得各种理论迅速获得关注并触及全球受众。」