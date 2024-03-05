全美首例 加州男子被控走私温室气体

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（法新社华盛顿4日电） 官员今天表示，一名加州男子被控非法走私温室气体进入美国，为美国首例。

法新社报导，圣地牙哥男子哈特（Michael Hart）被依据「2020年美国创新与制造法」（American Innovation and Manufacturing Act of 2020）逮捕，该法禁止在未经环境保护署（EPA）适当许可的情况下进口氢氟碳化物（HFC）。

氢氟碳化物是常见于冰箱和空调、建筑隔热材料、灭火系统和气溶胶的强效温室气体，在大气中捕获热量的能力比二氧化碳强数百至数千倍，加剧气候危机。

司法部指出，哈特在墨西哥购买了冷媒，藏在自己车内的防水布和工具之下，接着开车把这些冷媒走私到美国。

接着，他将这些物品发布在OfferUp、Facebook Marketplace等网站出售牟利。

环保署官员乌尔曼（David Uhlmann）表示：「氢氟碳化物的非法走私…破坏了国际社会根据蒙特娄议定书（Montreal Protocol）基加利修正案（Kigali Amendment）对抗气候变迁的努力。」他指的是美国与大多数国家签署的协议。

起诉书还指控哈特进口了HCFC 22，这是一种受清净空气法（Clean Air Act）监管的破坏臭氧层物质。墨西哥作为开发中国家，逐步淘汰此类污染物的时间表比作为已开发国家的美国更长。